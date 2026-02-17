“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
Скріншот
Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону назвав ситуацію у сфері енерго- та теплопостачання “вкрай напруженою”.
“Не можу розкривати всіх подробиць, тим більше технічних подробиць, що стосуються теплопостачання, енергопостачання, але ситуація дуже вкрай напружена. Бо, ви пам’ятаєте, що ворог зруйнував нам всю генерацію, ворог бив по ТЕЦ і практично зруйнував ТЕЦ, яка живить приблизно 30% міста Харкова. І працюємо 24/7, працюють всі комунальні служби, працівники «Харківських теплових мереж», працюють в цілодобовому режимі“, – зазначив Терехов.
Він також нагадав, що у місті довелося злити систему теплопостачання. Це був вимушений крок, адже тоді у Харкові були морози до -25 градусів.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
