“Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про темпи евакуації на Харківщині. Минулої доби, за його даними, вивезли 52 мешканці небезпечних територій.
Він наголосив: досі трапляються і кричущі випадки. Так днями у Куп’янську знайшли 12-річного хлопчика. Хоча, підкреслив Синєгубов, дітей там уже давно не має бути.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Люди просто, скажімо так, відверто ховаються. Але після того, як вже розуміють, що питання життя має бути на першому місці, звичайно, погоджуються на евакуацію і повідомляють про себе. Звичайно, працюють всі наші служби для того, щоби виявляти та попереджати такі факти. Однак, коли йде сигнал про евакуацію, ми робимо все можливе для того, щоб створити безпечний шлях і фактично людей доставити на відносно, скажімо так, безпечну територію. По місту Куп’янську ще залишаються там проживати, за нашою інформацією, 377 людей“, – зазначив Синєгубов.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 11:44;