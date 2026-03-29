Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі
Внаслідок обстрілів дев’яти населених пунктів Харківської області постраждали шестеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Лютівка Золочівської громади постраждав 62-річний чоловік; у с. Мирне Шевченківської громади зазнала поранень 89-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки 32, 42 і 67 років; у с. Іванівка Барвінківської громади зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- вісім КАБів;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 08:40;