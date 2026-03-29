Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі

Події 08:40   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок обстрілів дев’яти населених пунктів Харківської області постраждали шестеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Лютівка Золочівської громади постраждав 62-річний чоловік; у с. Мирне Шевченківської громади зазнала поранень 89-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки 32, 42 і 67 років; у с. Іванівка Барвінківської громади зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • вісім КАБів;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • 20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.

Читайте також: Де наставав ворог на Харківщині – дані Генштабу

Популярно
29.03.2026, 08:40
Новини Харкова — головне за 29 березня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 29 березня: як минула ніч
29.03.2026, 08:26
Сьогодні 29 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 березня 2026: яке свято та день в історії
29.03.2026, 06:00
Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу
Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу
29.03.2026, 08:15
Куп’янськ очима Генштабу РФ: з’явилася фантастична мапа (відео)
Куп’янськ очима Генштабу РФ: з’явилася фантастична мапа (відео)
28.03.2026, 21:51
Живі мерці в Куп’янську та ізоляція півночі Харківщини – огляд фронту (відео)
Живі мерці в Куп’янську та ізоляція півночі Харківщини – огляд фронту (відео)
28.03.2026, 19:37

Новини за темою:

27.03.2026
Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов
26.03.2026
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
26.03.2026
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
26.03.2026
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
26.03.2026
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00


