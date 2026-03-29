Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районі Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.
На Куп’янському – СОУ відбили дев’ять штурмів окупантів біля Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки, Новоплатонівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 08:15;