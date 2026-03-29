Где наступал враг на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:15   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районе Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки.

На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Песчаного, Петропавловки, Кругляковки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8769 дронов-камикадзе и осуществил 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: Купянск глазами Генштаба РФ: появилась фантастическая карта (видео)

Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 08:15;

