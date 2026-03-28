Купянск глазами Генштаба РФ: появилась фантастическая карта (видео)
Российские источники опубликовали карту, соответствующую рассказам начальника ГШ оккупантов Герасимова про «освобожденный Купянск» и «почти захваченное» левобережье Оскола.
Карту показал и прокомментировал основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев.
Видео: Максим Кац
«В предыдущей сводке я вам говорил про Купянское направление, что Герасимов заявил, будто бы осталось зачистить малюсенький квадрат в районе Новоосиново. Оказывается «Известия» опубликовали еще и карту Генштаба с отображением ситуации по линии фронта по мнению Минобороны России. И там, да, действительно, так и есть. Российское военное ведомство рисует оставшимся незахваченным малюсенький участок к востоку от реки Оскол, южнее Купянска-Узлового. Поэтому, учитывая такое большое расхождение между заявленным и реальностью, всех сейчас там подгоняют — быстрее продвигаться снова по направлению к Купянску. Сейчас российские штурмовики ведут бои за поселки Синьковка, Петропавловка и Куриловка», — поделился Левиев.
Что на самом деле происходит в Купянске, читайте в обзоре фронта от МГ «Объектив».
Аналитик также прокомментировал масштабный механизированный штурм, который российская армия безуспешно провела на Лиманско-Боровском направлении 19 марта.
«В результате суровой атаки российские войска потеряли три танка, 11 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также 84 единицы мототехники. Вся прошлая неделя была полна сообщениями о подобных механизированных атаках. Поэтому это было главной темой обсуждения в военно-аналитической среде. Много звучало мнений, что вот в этом году как-то необычно рано начались механизированные атаки. На этой неделе таких атак уже не было. Все как будто резко утихло. Не думаю, что у российской армии кончились ресурсы или кончилась бронетехника. Скорее, больше похоже на временную паузу перед новой волной атак. Обычно все-таки российским генералам требуется куда больше одной попытки механизированной атаки, прежде чем они поймут, что, блин, и в этом году такой подход к ведению боевых действий не работает. Прямо как в прошлом году. Неужели советские учебники по военному делу устарели?» — иронизирует Левиев.
Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 21:51;