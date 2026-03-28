Куп’янськ очима Генштабу РФ: з’явилася фантастична мапа (відео)

Фронт 21:51   28.03.2026
Оксана Горун
Російські джерела опублікували мапу, що відповідає оповіданням начальника ГШ окупантів Герасимова про “освобожденный” Куп’янськ і “майже захоплене” лівобережжя Осколу.

Мапу показав та прокоментував засновник групи”Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв.

Відео: Максим Кац

“У попередньому зведенні я вам говорив про Куп’янський напрямок, що Герасимов заявив, ніби залишилося зачистити малесенький квадрат у районі Новоосинового. Виявляється “Известия” опублікували ще й мапу Генштабу з відображенням ситуації по лінії фронту на думку Міноборони Росії. І там, так, справді, так і є. Не захоплена маленька ділянка на схід від річки Оскіл, південніше Куп’янська-Вузлового. Тому, враховуючи таку велику розбіжність між заявленим і реальністю, всіх зараз там підганяють – швидше просуватися знову в напрямку Куп’янська. Наразі російські штурмовики ведуть бої за селища Синьківка, Петропавлівка та Курилівка”, – поділився Левієв.

Що насправді відбувається в Куп’янську , читайте в огляді фронту від МГ “Об’єктив”.

Аналітик також прокоментував масштабний механізований штурм, який російська армія марно провела на Лимансько-Борівському напрямку 19 березня.

“Внаслідок суворої атаки російські війська втратили три танки, 11 бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також 84 одиниці мототехніки. Весь тиждень був сповнений повідомленнями про подібні механізовані атаки. Тому це було головною темою обговорення у військово-аналітичному середовищі. Багато звучало думок, що цього року якось незвичайно рано почалися механізовані атаки. Цього тижня таких атак уже не було. Усе начебто різко вщухло. Не думаю, що в російської армії закінчилися ресурси або закінчилася бронетехніка. Ймовірніше це більш схоже на тимчасову паузу перед новою хвилею атак. Зазвичай все ж таки російським генералам потрібна значно більше, ніж одна, спроба механізованої атаки, перш ніж вони зрозуміють, що, блін, і цього року такий підхід до ведення бойових дій не працює. Прямо як минулого року. Невже радянські підручники з військової справи застаріли?” – іронізує Левієв.

