Середню зарплату лікарів “швидкої” на Харківщині назвав Синєгубов

Цьогоріч збільшено фінансування Центрів екстреної медичної допомоги, а середня зарплата лікаря в системі вже становить близько 42 тисяч гривень, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Для медиків “екстренки” у прифронтових громадах передбачена додаткова підтримка через програму медичних гарантій, написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі за підсумками урядового селектора, що був присвячений охороні здоров’я.

“Наразі головний пріоритет — підготовка медичної системи Харківщини до наступної зими. Йдеться, зокрема, про посилення автономності лікарень: забезпечення генераторами, власними котельнями та свердловинами”, – наголосив начальник ХОВА.

За його словами, також зросло фінансування первинної ланки — діють підвищені ставки та додаткові коефіцієнти для роботи в складних умовах і зонах бойових дій. Для закладів спеціалізованої допомоги у прифронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів, його продовжать у другому півріччі 2026 року.

Окремо на селекторі зосередилися на доступності медичних послуг.

“На Харківщині вже проведено 1 778 епізодів скринінгу здоров’я для людей віком 40+, а програму невдовзі оновлять — скористатися нею можна буде без прив’язки до дня народження. Обговорили розвиток програм ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги для ветеранів. Із 1 липня розширюється програма «Доступні ліки» — додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань. На Харківщині у 2025 році нею скористалися 195 тисяч людей, лише за перший квартал 2026-го — вже 115 тисяч. Також працюємо над розвитком мережі мобільних аптек та розширенням програми «Ліки поруч» із можливістю продажу безрецептурних препаратів на АЗС”, – розповів Синєгубов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, десять систем радіоелектронної боротьби та обладнання для сканування передали 20 квітня Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дотепер на Харківщині близько десяти автомобілів “швидкої” були забезпечені РЕБами.