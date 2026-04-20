РЕБи за 600 тисяч і сканери: як на Харківщині рятують “екстренку” від дронів

Десять систем радіоелектронної боротьби та обладнання для сканування передали 20 квітня Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дотепер на Харківщині близько десяти автомобілів “швидкої” були забезпечені РЕБами.

Таке обладнання – життєво необхідне для бригад на прифронтових та прикордонних територіях, зокрема на Вовчанському, Куп’янському та Ізюмському напрямках. Першочергове завдання – оснастити системами РЕБ 50 карет “швидкої”, повідомив журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми чітко розуміємо, що потрібно захищати, посилювати захист наших карет екстреної медичної допомоги, які виїжджають в небезпечні місця… Усього з 120 екіпажів, які заступають на чергування цілодобово, потребують такого захисту близько 50 автомобілів. Сьогодні перша партія РЕБів, які ми організували, – десять комплектів. Із того, що представлено на ринку, ми порадилися з нашими військовими, це найкраще. Один такий комплекс коштує 600 тисяч гривень”, – сказав начальник ХОВА.

За його словами, зараз ведуться переговори з американськими фондами щодо постачання ще 35 таких систем.

Щодо сканерів FPV-дронів, зазначив Синєгубов, найближчим часом ними забезпечать усі автомобілі, які виїжджають на небезпечні території. Їхня вартість значно менша — від 20 до 30 тисяч гривень за одиницю.

“Ми зустрічалися з представниками харківського виробництва. Зараз протестуємо, візьмемо відгуки від наших військових. І далі вже будемо розуміти, що потрібно закуповувати, що буде найбільш ефективним”, – додав начальник ХОВА.

З 2022 року на Харківщині внаслідок російських ударів по автомобілях “екстренки” під час виконання службових обов’язків загинули четверо медиків.

“З Балаклії їхали через місяць після деокупації, наїхала на вибухівку бригада, загинув водій, тоді ще медичні техніки були водіями. Потім під час “прильоту” на «Радмір-Експохол», повторний “приліт” ракети і загинув в лікарні парамедик. І от зараз від удару дрона загинуло двоє хлопців. Таким чином четверо”, – нагадав директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

За його словами, питання захисту автівок РЕБ не нове — вони використовуються вже кілька років, але їхня кількість завжди була недостатньою. Загалом в області працюють 170 бригад, а автівок значно більше, адже вони ламаються, проходять техогляди, а за нормативами має бути +25% резерву.

“Поширюється загроза, вона не стосується тільки ділянки, наближеної до лінії розмежування. Ми розуміємо, що дрони можуть залітати навіть в місто Харків, і надалі, на жаль, ми повинні прогнозувати, що ця загроза буде поширюватися. Тому, чим більшу кількість автівок ми сьогодні оснастимо, тим краще”, — наголосив Забашта.

Він додав, що захист має бути комплексним: бронювання автівок, наявність РЕБ, сканерів та диспетчерська підтримка для розуміння ситуації в небі. Виробники рекомендують оновлювати обладнання кожні пів року.

Щодо сканерів FPV-дронів, за словами Забашти, половина бригад, які працюють поблизу лінії розмежування, вже мають ці засоби та вміють ними користуватися.