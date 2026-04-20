РЭБ за 600 тысяч и сканеры: как на Харьковщине спасают «экстренку» от дронов

Десять систем радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для сканирования передали 20 апреля Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. До этого всего на Харьковщине около десяти автомобилей «скорой» были обеспечены РЭБ.

Такое оборудование — жизненно необходимо для бригад на прифронтовых и приграничных территориях, в частности на Волчанском, Купянском и Изюмском направлениях. Первоочередная задача — оснастить системами РЭБ 50 карет «скорой», сообщил журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы четко понимаем, что нужно защищать, усиливать защиту наших карет экстренной помощи, которые выезжают в опасные места… Всего из 120 экипажей, которые заступают на дежурство круглосуточно, нуждаются в такой защите около 50 автомобилей. Сегодня первая партия РЭБ, которые мы организовали, — десять комплектов. Из того, что представлено на рынке, мы посоветовались с нашими военными, это лучшее. Один такой комплекс стоит 600 тысяч гривен», — сказал начальник ХОВА.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с американскими фондами о поставке еще 35 таких систем.

Что касается сканеров FPV-дронов, отметил Синегубов, в ближайшее время ими обеспечат все автомобили, которые выезжают на опасные территории. Их стоимость значительно меньше — от 20 до 30 тысяч гривен за единицу.

«Мы встречались с представителями харьковского производства. Сейчас протестируем, возьмем отзывы от наших военных. И дальше уже будем понимать, что нужно закупать, что будет наиболее эффективным», — добавил начальник ХОВА.

С 2022 года на Харьковщине в результате российских ударов по автомобилям «экстренки» во время выполнения служебных обязанностей погибли четверо медиков.

«Из Балаклеи ехали через месяц после деоккупации, наехала на взрывчатку бригада, погиб водитель, тогда еще медицинские техники были водителями. Потом во время «прилета» по «Радмир-Экспохоллу», повторный «прилет» ракеты, и погиб в больнице парамедик. И вот сейчас от удара дрона погибли двое парней. Таким образом — четверо», — напомнил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

По его словам, вопрос защиты автомобилей РЭБ не нов — они используются уже несколько лет, но их количество всегда было недостаточным. Всего в области работают 170 бригад, а машин значительно больше, ведь они ломаются, проходят техосмотры, а по нормативам должно быть +25% резерва.

«Угроза распространяется, она касается не только участка, приближенного к линии разграничения. Мы понимаем, что дроны могут залетать даже в город Харьков. В дальнейшем, к сожалению, мы должны прогнозировать, что эта угроза будет распространяться. Поэтому чем большее количество автомобилей мы сегодня оснастим, тем лучше», — подчеркнул Забашта.

Он добавил, что защита должна быть комплексной: бронирование автомобилей, наличие РЭБ, сканеров и диспетчерская поддержка для понимания ситуации в небе. Производители рекомендуют обновлять оборудование каждые полгода.

Что касается сканеров FPV-дронов, по словам Забашты, половина бригад, работающих вблизи линии разграничения, уже имеют эти средства и умеют ими пользоваться.