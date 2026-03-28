РЭБ на «скорых» Харьковщины: есть сложности, сколько автомобилей оборудуют

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 27 марта сообщил подробности о том, как в регионе решают вопрос безопасности медиков «скорых». В последние недели участились случаи ударов российских дронов по автомобилям экстренки.

Синегубов пояснил: не отправлять «скорые» на вызов на прифронтовые территории — не выход. Закон запрещает оставлять людей без медицинской помощи. Поэтому обсуждают, как максимально обезопасить бригады медиков.

«Еще в 2022 году были обеспечены более чем на 100% эти коллективы средствами индивидуальной защиты. И дальше мы будем сейчас развивать все возможные способы защиты этих автомобилей. Конечно, панацеи нет. Это первое. Мы совещались с нашими военными. Во-вторых, средствами РЭБ уже обеспечено более 15 автомобилей. Дальше будем только наращивать эти направления. Есть договоренности о поставках 10 современных средств РЭБ на соответствующие автомобили. В первую очередь мы должны обеспечить 50 автомобилей. Это те, которые выезжают или должны выезжать на такие рискованные территории: север, северо-восточное или Южно-Слобожанское направления, Купянское, Изюмское направление в том числе», — сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас ведут переговоры с благотворительными фондами относительно помощи для закупки РЭБ, в частности — фондом Говарда Баффета.

«Мы будем изыскивать ресурс для того, чтобы обеспечить сначала вот эти первые 50 (автомобилей скорой — Ред.), а дальше по максимуму все 120 автомобилей, которые дежурят круглосуточно на всех маршрутах, чтобы обеспечить средствами РЭБ. И более того скажу, мы думаем и о подразделениях ГСЧС также», — отметил начальник ХОВА.

В вопросе оборудования «скорых» РЭБ есть определенные сложности — как технические, так и юридические.

«Часть автомобилей, которые используются, ​​предоставлена ​​фондами, не в собственность в том числе. Есть четкий список оборудования, которое устанавливается на эти автомобили. Чтобы не было, возможно, в том числе, конфликта работы РЭБ с оборудованием, медицинским оборудованием, в частности, в реанимационных автомобилях первого класса, которые установлены в этих автомобилях. Поэтому это очень сложный комплексный вопрос. И сейчас мы продолжаем работать над его решением», — сказал Синегубов.