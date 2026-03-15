Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области

Происшествия 11:51   15.03.2026
Оксана Якушко
Врач Дмитрий Колесник Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Утром 15 марта российский FPV-дрон ударил по машине скорой помощи, транспортировавшей раненых.

15 марта 2026 около 05:10 между селами Новая Александровка и Красная волна Купянского района российский дрон ударил по автомобилю ЭМД, сообщили в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«В этот момент бригада экстренной медицинской помощи №300 перевозила раненых. В результате этой атаки погибли наши коллеги, наши медики, люди, которые ежедневно спасали жизнь других:

Врач — Колесник Дмитрий Андреевич

Экстренный медицинский техник — Журавлев Олег Викторович

Ранения получил парамедик Дудулад Александр Петрович, ему оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Медтехник Олег Журавлев Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Ранее стало известно, что погибшему врачу Дмитрию Колеснику было 27 лет, погиблему медтехнику Олегу Журавлеву — 56 лет. Раненому парамедику — 54 года.

