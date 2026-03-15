Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
Утром 15 марта российский FPV-дрон ударил по машине скорой помощи, транспортировавшей раненых.
15 марта 2026 около 05:10 между селами Новая Александровка и Красная волна Купянского района российский дрон ударил по автомобилю ЭМД, сообщили в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«В этот момент бригада экстренной медицинской помощи №300 перевозила раненых. В результате этой атаки погибли наши коллеги, наши медики, люди, которые ежедневно спасали жизнь других:
Врач — Колесник Дмитрий Андреевич
Экстренный медицинский техник — Журавлев Олег Викторович
Ранения получил парамедик Дудулад Александр Петрович, ему оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Ранее стало известно, что погибшему врачу Дмитрию Колеснику было 27 лет, погиблему медтехнику Олегу Журавлеву — 56 лет. Раненому парамедику — 54 года.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, загиблі, погибшие, скорая помощь
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 11:51;