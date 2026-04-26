Авто в Русской Лозовой под Харьковом атаковал FPV на оптоволокне (фото)

FPV-дроном на оптоволокне, по предварительным данным, атаковали военные РФ гражданский внедорожник в Русской Лозовой Дергачевской громады вечером 25 апреля.

Удар был нанесен около 20:00, когда автомобиль ехал по территории села, сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко.

37-летний водитель и 32-летняя пассажирка получили контузии, мужчина также — травму ноги. В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает, медики оказали им необходимую помощь.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток российским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе 56-летний мужчина в Богодухове, 75-летняя женщина в Ковшаровке, а также мужчина и женщина в Русской Лозовой.