Live

Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент

Происшествия 12:45   26.04.2026
Елена Нагорная
Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент

25 апреля в селе Староверовка Берестинского района 45-летний мужчина пытался изготовить самодельный инструмент и получил телесные повреждения.

Мужчина пострадал в собственном дворе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, он пытался изготовить самодельный инструмент, используя детонатор артиллерийского боеприпаса времен Второй мировой войны. Его мужчина ранее нашел в лесополосе неподалеку от места проживания.

Потерпевшего госпитализировали. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дроном на оптоволокне, по предварительным данным, атаковали военные РФ гражданский внедорожник в Русской Лозовой Дергачевской громады вечером 25 апреля.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей

Автор: Елена Нагорная
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 апреля в селе Староверовка Берестинского района 45-летний мужчина пытался изготовить самодельный инструмент и получил телесные повреждения.".