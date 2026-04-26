Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент
25 апреля в селе Староверовка Берестинского района 45-летний мужчина пытался изготовить самодельный инструмент и получил телесные повреждения.
Мужчина пострадал в собственном дворе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, он пытался изготовить самодельный инструмент, используя детонатор артиллерийского боеприпаса времен Второй мировой войны. Его мужчина ранее нашел в лесополосе неподалеку от места проживания.
Потерпевшего госпитализировали. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».
Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дроном на оптоволокне, по предварительным данным, атаковали военные РФ гражданский внедорожник в Русской Лозовой Дергачевской громады вечером 25 апреля.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, полиция Харьковской области;
Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 12:45;