25 апреля в селе Староверовка Берестинского района 45-летний мужчина пытался изготовить самодельный инструмент и получил телесные повреждения.

Мужчина пострадал в собственном дворе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, он пытался изготовить самодельный инструмент, используя детонатор артиллерийского боеприпаса времен Второй мировой войны. Его мужчина ранее нашел в лесополосе неподалеку от места проживания.

Потерпевшего госпитализировали. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дроном на оптоволокне, по предварительным данным, атаковали военные РФ гражданский внедорожник в Русской Лозовой Дергачевской громады вечером 25 апреля.