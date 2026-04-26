На пр. Аэрокосмическом цветут сакуры, в Центральном парке — магнолии и миндаль
В Харькове продолжают цвести сакуры, магнолии и миндаль, создавая живописные локации для весенних фотосессий.
На Аэрокосмическом проспекте покрылись розовыми цветами сакуры, которые весной 2022 года высадил по собственной инициативе местный житель. Тогда мужчина рассказал, что саженцы ему передали бесплатно и он мечтает создать аллею сакур в Харькове. Он обратился к городскому голове Игорю Терехову, и тот поддержал инициативу.
В Центральном парке сейчас наблюдают пик цветения магнолий и миндаля.
«Каждый цветок доказывает — вопреки всем невзгодам жизнь побеждает! И все у нас, друзья, будет хорошо», — уверены в пресс-службе парка.
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 13:50;