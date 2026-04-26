Live

На пр. Аэрокосмическом цветут сакуры, в Центральном парке — магнолии и миндаль

Общество 13:50   26.04.2026
Елена Нагорная
На пр. Аэрокосмическом цветут сакуры, в Центральном парке — магнолии и миндаль

В Харькове продолжают цвести сакуры, магнолии и миндаль, создавая живописные локации для весенних фотосессий.

На Аэрокосмическом проспекте покрылись розовыми цветами сакуры, которые весной 2022 года высадил по собственной инициативе местный житель. Тогда мужчина рассказал, что саженцы ему передали бесплатно и он мечтает создать аллею сакур в Харькове. Он обратился к городскому голове Игорю Терехову, и тот поддержал инициативу.

В Центральном парке сейчас наблюдают пик цветения магнолий и миндаля.

«Каждый цветок доказывает — вопреки всем невзгодам жизнь побеждает! И все у нас, друзья, будет хорошо», — уверены в пресс-службе парка.

Читайте также: Сакуры, магнолии и тюльпаны: что цветет в ботсаду Харькова прямо сейчас 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
26.04.2026, 10:52
Новости Харькова — главное за 26 апреля: продвижение РФ, опасная погода
Новости Харькова — главное за 26 апреля: продвижение РФ, опасная погода
26.04.2026, 11:58
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
26.04.2026, 09:28
Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент
Взрыв в Староверовке на Харьковщине — мужчина пытался собрать инструмент
26.04.2026, 12:45
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
26.04.2026, 07:35
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
26.04.2026, 15:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На пр. Аэрокосмическом цветут сакуры, в Центральном парке — магнолии и миндаль», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают цвести сакуры, магнолии и миндаль, создавая живописные локации для весенних фотосессий.".