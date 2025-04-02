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Сезон цветения в Центральном парке Харькова: чем можно полюбоваться (фото)

Общество 21:46   02.04.2025
Елена Нагорная
Сезон цветения в Центральном парке Харькова: чем можно полюбоваться (фото) Фото: Центральный парк Харькова

Сезон первоцветов подходит к концу. В разгаре следующий этап: распустилась форзиция — кустарник с яркими желтыми цветами.

«Желтый цвет царит сейчас в парке. Повсюду цветут форзиции, анемоны, голивусы», — рассказали в пресс-службе парка.

Фото: Центральный парк Харькова
Фото: Центральный парк Харькова

Наливаются бутоны магнолий. В пресс-службе прогнозируют, что они расцветут через несколько дней и тогда в парке будет царить уже белый цвет.

Фото: Центральный парк Харькова
Фото: Центральный парк Харькова

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Как сообщалось, всего в этом году в Харькове планируют высадить около миллиона цветов. В теплицах полностью отказались от петуний и сделали упор на виолы. Как заверили МГ «Объектив» в СКП «Харьковзеленстрой», сейчас они максимально сократили расходы на выращивание всех цветов, ведь практически не закупают семена и осенью собирают их сами. Часть растений также размножают собственноручно методом черенкования. Современные ландшафтные тренды «зеленстроевцы» также не отвергают и обещают создать в городе композиции из многолетников.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 21:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сезон первоцветов подходит к концу. В разгаре следующий этап: распустилась форзиция — кустарник с яркими желтыми цветами.".