Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹

В теплицах, где выращивают цветы для харьковских клумб, в этом году полностью отказались от петуний и сделали упор на виолы. Эти растения бывают и однолетние, и многолетние. Как заверили МГ «Объектив» в СКП «Харьковзеленстрой», сейчас они максимально сократили расходы на выращивание всех цветов, ведь практически не закупают семена и осенью собирают их сами. Часть растений также размножают собственноручно методом черенкования. Современные ландшафтные тренды «зеленстроевцы» также не отвергают и обещают создать в городе композиции из многолетников. Всего в этом году в Харькове планируют высадить около миллиона цветов.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Мы в этом году отказались полностью от петуний, потому что все к ним привыкли. Мы хотим попробовать какие-то другие растения. Нынешний наш упор — это виола, георгина, цинния.

Основное растение, которое вскоре будет украшать цветники Харькова, — это фиалка или виола. В теплицах «Зеленстроя» их уже есть около сотни тысяч.

Марина Мирошниченко, мастер участка по выращиванию цветочной продукции СКП «Харьковзеленстрой»

Это уже готовая продукция, которая готова к высадке в городе. Это желтая виола, а это голубая. Из них будет составлен флаг Украины. Вообще это многолетнее растение, которое выдерживает температуру до -30 градусов. И с которого можно снять семена. У нас на клумбах кое-где ее оставляют, кое-где убирают.

На предприятии уверяют: сейчас почти не покупают семена, а осенью собирают их сами из выращенных собственноручно цветов. То есть это такой круговорот, чтобы минимизировать затраты. Самой сложной называют бегонию — полный цикл ее выращивания достигает восьми месяцев.

Светлана, цветовод СКП «Харьковзеленстрой»

Семена очень-очень мелкие. Растет бегония очень долго, зато потом радует всех.

Еще один метод увеличить число растений — черенкование. Таким образом можно размножать альтернантеру, традесканцию, колеус и многие другие цветы.

Инна, цветовод СКП «Харьковзеленстрой»

Каждый черенок, даже маленький листочек, если подходит земля и другие условия, он может спокойно прижиться и из него будет такое же растение. Если совсем приблизительно, то из 500 растений за месяц можно сделать при благоприятных условиях 3 тысячи.

То есть, отмечает спикер предприятия, в себестоимости цветов преобладает работа специалистов.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Мы сохранили максимум нашего коллектива. Сейчас работает больше половины нашего коллектива. Кроме того, у нас сейчас воюет около 50 человек. Говорить о том, что деньги нужны на оборону, это понятно и нужно. Но если этого не будет вокруг, то что будут видеть наши дети, что будем видеть мы? Это про эмоциональное состояние, про утешение, про психологическую разгрузку.

Периодически в Харькове возникает дискуссия — целесообразно ли вновь и вновь ежегодно высаживать однолетние цветы, или же стоит перейти на многолетние растения. Их посадил один раз — а дальше только уход.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Есть вообще такая тенденция в мире в ландшафтном проектировании — использование многолетников, которые воспроизводят фактически дикую природу. Мы попробуем такие оазисы сделать в городе в этом году. Это разного рода травянистые растения, которые имитируют луговые пространства. Что касается хвойных растений, то у нас есть можжевельники, лиственницы, туи. Но им мы слишком много внимания не уделяем, потому что, во-первых, это достаточно привередливые растения в плане размножения, а закупать их — это затратно. В этом году мы планируем сосредоточиться на декоративных и многолетних цветах в большей степени, по крайней мере начать их размножать и высаживать, чтобы оптимизировать наши затраты.

Тюльпаны «Зеленстрой» не закупает, говорит Кравченко. В ноябре работники предприятия высадили свою часть подарка городу от Нидерландов — 40 тысяч луковиц.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Надеюсь, что эти луковички мы сможем размножить и сделать еще больше клумб с подаренными тюльпанами из Голландии.

Дизайн цветников сейчас на завершающем этапе согласования. От узоров из растений не будут отказываться.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

В городе, как правило, делают как раз полотна из цветов. Это не только у нас, но и вообще по миру. Я считаю, что зеленое убранство должно быть разнообразным. И парадные, дворцовые какие-то цветники, но должна быть и дикая природа.

Высаживать растения начнут в апреле, если позволит погода и ситуация с безопасностью. Как и в предыдущие годы, будет такая цветочная децентрализация — клумбы разобьют и в центре, и в районах.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Миллион цветов — это меньше, чем обычно до войны мы выпускали продукции.

Часть тепличного комплекса была разбита в результате попаданий в начале полномасштабной войны, сейчас восстанавливать ее не время.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Но после войны мы вернемся к этому вопросу. Кстати, как мне говорят, в советское время «Харьковзеленстрой» реализовывал свою продукцию населению. Возможно, мы к этому вернемся. Но сейчас рано об этом говорить.