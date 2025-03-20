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Стало известно, куда дели елки, украшавшие Харьков в новогодние праздники

Общество 12:31   20.03.2025
Виктория Яковенко
Стало известно, куда дели елки, украшавшие Харьков в новогодние праздники Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Елки, которые радовали харьковчан в новогодних инсталляциях в метро, ​​возле ХНАТОБа и в саду Шевченко, начали высаживать на улицах города.

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Коммунальщики отметили, что первые шесть деревьев посадили на перекрестке улиц Космической и Клочковской.

елки Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
елки Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, в поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.

Напомним также, в гирлянды «одевались» станции метро,  в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Елки, которые радовали харьковчан в новогодних инсталляциях в метро, ​​возле ХНАТОБа и в саду Шевченко, начали высаживать на улицах города.".