Стало известно, куда дели елки, украшавшие Харьков в новогодние праздники

Елки, которые радовали харьковчан в новогодних инсталляциях в метро, ​​возле ХНАТОБа и в саду Шевченко, начали высаживать на улицах города.

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Коммунальщики отметили, что первые шесть деревьев посадили на перекрестке улиц Космической и Клочковской.

Напомним, в поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.

Напомним также, в гирлянды «одевались» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.