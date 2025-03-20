Стало известно, куда дели елки, украшавшие Харьков в новогодние праздники
Елки, которые радовали харьковчан в новогодних инсталляциях в метро, возле ХНАТОБа и в саду Шевченко, начали высаживать на улицах города.
Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Коммунальщики отметили, что первые шесть деревьев посадили на перекрестке улиц Космической и Клочковской.
Напомним, в поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.
Напомним также, в гирлянды «одевались» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елки, коммунальщики, новогодние праздники, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Елки, которые радовали харьковчан в новогодних инсталляциях в метро, возле ХНАТОБа и в саду Шевченко, начали высаживать на улицах города.".