Сказка заканчивается: в Харькове начали убирать новогодние декорации (фото)
С сегодняшнего дня в Харькове коммунальщики начали демонтировать праздничные декорации.
В частности, специалисты Центрального парка и КП «Харьковзеленстрой» убирают декорации на площади Свободы и вблизи оперного театра.
«Новогодняя сказка заканчивается. В первую очередь разобрали и вывезли на хранение самые большие фигуры – Санта-Клауса на коне и Оленя», — пишут в пресс-службе парка.
В поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.
Напомним, в гирлянды «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декорации, новогодние, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня в Харькове коммунальщики начали демонтировать праздничные декорации.".