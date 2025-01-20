Сказка заканчивается: в Харькове начали убирать новогодние декорации (фото)

С сегодняшнего дня в Харькове коммунальщики начали демонтировать праздничные декорации.

В частности, специалисты Центрального парка и КП «Харьковзеленстрой» убирают декорации на площади Свободы и вблизи оперного театра.

«Новогодняя сказка заканчивается. В первую очередь разобрали и вывезли на хранение самые большие фигуры – Санта-Клауса на коне и Оленя», — пишут в пресс-службе парка.

В поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.

Напомним, в гирлянды «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.