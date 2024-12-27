Хейт за иллюминацию в Харькове: как комментируют в мэрии и горожане (видео)

Впервые с начала полномасштабной войны центр Харькова украсили иллюминацией к Рождеству и Новому году. И это вызвало волну хейта в соцсетях. Как на нее отреагировали в мэрии и сами горожане — в видеорепортаже МГ «Объектив».

Один из распространенных комментариев: иллюминация — это дорого

Из комментария пользовательницы Елены в Facebook

Пока у одних праздник, а другие в окопах — не будет мира. Вы хоть понимаете, сколько это «празднично и красиво» стоит?

Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета

Мы видим этот водоворот мнений в интернете, но могу сказать, что бюджету это не стоило ни копейки. Потому что все эти декорации с прошлых лет. Нет ни одной новой декорации, это все просто собрано из разных мест и по-новому оформлено.

Ирина Сайко, пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой»

Это одна из декораций, которые пострадали во время прямого «прилета» по ангару, где хранились украшения новогодние всего города. Из 100% того, что там хранилось, лишь 7% нам удалось сохранить.

Еще одно утверждение: деньги на освещение лучше бы было направить на помощь СОУ

Из поста волонтера Юлии Бартле в Facebook

В этот раз Харьков поразил своей неуместной праздничной иллюминацией. Давно такого не видела. Даже в Киеве скромнее… То есть россияне давят, а вместо укреплений и окопов вокруг города, вместо дополнительных дронов и РЭБов для военных, «праздник приближается».

Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета

Нет денег, которые можно из этого было бы отдать. Мы и так каждый раз, каждый месяц помогаем военным. И на последней сессии были выделены деньги. Военных мы не обидели украшением города. Наоборот, они видят, ради чего воюют.

По Украине отключают электричество в целях экономии, а центр Харькова сияет

Из комментария пользовательницы Валентины в Facebook

В селах экономят электроэнергию, потому что обстреливают энергосистему. Нам говорят по телевизору, что Харьков обстреливается почти каждый день. Так как называется это сияние в парке?

Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета

— Много ли электроэнергии потребляет эта иллюминация?

— Это светодиодное, здесь вообще не о чем говорить. Это такой минимум, что даже смешно.

Как комментируют критику в сети те, кто отдыхает в центре

Назар, житель г. Берестин Харьковской области

Я пришел с семьей: с папой, мамой и сестренкой. Конечно, у кого нет света — это очень плохо. Насколько я знаю, в моем городе также сейчас есть отключения, но это все временно. Все не могут страдать. Все равно, те, у кого есть возможность, люди, пожалуйста, находите моменты и время для того, чтобы отвлечься от этого всего. Потому что жизнь одна.

Ирина, харьковчанка

Вывезли трех деток посмотреть на красоту, потому что времена нелегкие мы проживаем. Вообще город весь украшен, магазины все украшены. Все красиво.

Олеся, харьковчанка, временно живущая в Германии

Приехала из Германии, в гости. Ну, у них по-своему. Наши декорации и декорации в Германии — нельзя сравнить. Человек, живущий в Харькове, не знает — проснется он или нет. Когда он здесь погуляет, он, наверное, забывается. И просто живет одним днем. Я считаю, что это надо делать. Потому что люди морально должны отдыхать от этого ужаса, который происходит вокруг них здесь и сейчас.

Ольга, харьковчанка

Харькову очень достается этими обстрелами, поэтому нам это нужно. Это очень поднимает нам настроение. Гордимся. Мой муж в армии с 2022 года, поэтому гордимся всем.

Елена, харьковчанка

Гордимся. И им очень хорошо, потому что мы отсылаем фото, и они радуются, что все же город держится, город живет.

Инна, харьковчанка

Мы и так помогаем нашей армии. Волонтеры помогают, все помогают. Жизнь продолжается, и дети наши не должны слышать только КАБы, только «прилеты». Дети должны знать, что наш город очень сильный, мощный, крепкий и будущее за нами.

Елена, харьковчанка

— Мой муж на войне. Он из Черкасс и когда приехал сюда, не знал, куда девать животное. Он ушел воевать, а собаку оставил в гостинице, в приюте. А я там работаю. Она год просидела, я с ней гуляла там постоянно, ну и решила забрать домой, чтобы она там не горевала сама. Один вопрос возникает, что по домам свет выключают, а весь город освещается. А с другой стороны, должно что-то радовать народ.

— Как относится ваш муж?

— Он иногда приезжает и тоже мы гуляем. Он ничего против не имеет.

Комментарий психолога

Инна Сузова, психолог

Создание праздничной атмосферы — это не только об эстетике, а это еще и о поддержке психологического здоровья, которая так важна именно сейчас. Потому что для многих людей именно эти декорации, это новогоднее настроение — это как знак надежды, устойчивости, мотивация жить дальше даже в наших самых сложных условиях. И это положительно влияет. Но есть одновременно и дискуссия о целесообразности этих расходов, потому что прифронтовой город и такое количество новогоднего декора может у многих вызвать раздражение, определенные вопросы и даже конфликты. И в контексте войны сейчас многие люди чувствуют вину.