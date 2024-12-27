Хейт за ілюмінацію в Харкові: як коментують у мерії та містяни (відео)

Вперше з початку повномасштабної війни центр Харкова прикрасили ілюмінацією до Різдва та Нового року. І це викликало хвилю хейту у соцмережах. Як на неї відреагували у мерії й самі містяни – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.

Один із найпоширеніших коментарів: ілюмінація – це дорого

З коментаря користувачки Олени у фейсбуці

Поки в одних свято, а інші в окопах – не буде миру. Ви хоч розумієте, скільки це “празднично и красиво” коштує?

Юрій Сідоренко, директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради

Ми бачимо цей вир думок в інтернеті, але можу сказати, що бюджету це не коштувало жодної копійки. Бо всі ці декорації з минулих років. Немає жодної нової декорації, це все просто зібрано з різних місць і по-новому оформлено.

Ірина Сайко, речниця СКП “Харківзеленбуд”

Це одна з декорацій, які постраждали під час прямого “прильоту” по ангару, де зберігалися прикраси новорічні всього міста. Зі 100% того, що там зберігалося, лише 7% нам вдалося зберегти.

Ще одне твердження: гроші на святкове освітлення краще було б спрямувати на допомогу СОУ

З допису у фейсбуці волонтерки Юлії Бартле

Цього разу Харків вразив своєю недоречною святковою ілюмінацією. Давно такого не бачила. Навіть в Києві скромніше… Тобто росіяни тиснуть, а замість укріплень і окопів навколо міста, замість додаткових дронів і РЕБів для військових, «свято наближається».



Юрій Сідоренко, директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради

Немає грошей, які можна з цього було б віддати. Ми й так кожного разу, щомісяця допомагаємо військовим. І на останній сесії були виділені гроші. Військових ми не образили цим прикрашанням міста. Навпаки вони бачать, заради чого воюють.

По Україні вимикають електрику з метою заощадження, а центр Харкова сяє

З коментаря користувачки Валентини у фейсбуці

У селах економлять електроенергію, тому що обстрілюють енергосистему. Нам говорять по телевізору, що Харків обстрілюється майже щодня. То як називається це сяяння у парку?

Юрій Сідоренко, директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради

– Чи багато електроенергії споживає ця ілюмінація?

– Це світлодіодне, тут взагалі немає про що говорити. Це такий мінімум, що навіть смішно.

Як коментують критику в мережі ті, хто відпочиває у центрі

Назар, мешканець м. Берестин Харківської області

Я прийшов з родиною: з татом, мамою та сестричкою. Звичайно, в кого немає світла, це дуже погано. Наскільки я знаю, в моєму місті також зараз є відключення, але це все тимчасово. Усі не можуть страждати. Усе одно, ті, в кого є можливість, люди, будь ласка, знаходьте моменти, знаходьте час для того, щоб відволіктися від цього всього. Тому що життя одне.

Ірина, харків’янка

Вивезли трьох діток подивитися на красу, бо нелегкі часи ми проживаємо. Взагалі місто все прикрашене, магазини всі прикрашені. Все красиво.

Олеся, харків’янка, яка тимчасово живе в Німеччині

Приїхала з Німеччини, в гості. Ну, у них по-своєму. Наші декорації і декорації в Німеччині – це не можна порівняти. Людина, яка живе в Харкові, не знає – прокинеться вона в Харкові чи ні. Коли вона тут погуляє, вона напевно забувається. І просто живе одним днем. Я вважаю, що це треба робити. Тому що люди морально повинні відпочивати від цього жаху, який відбувається навколо них тут і зараз.

Ольга, харків’янка

Харкову дуже дістається багато цими обстрілами, тому нам це потрібно. Це дуже підіймає нам настрій. Пишаємось. Мій чоловік в армії з 2022 року, тому пишаємось усім.



Олена, харків’янка

Пишаємось, і їм дуже добре, тому що ми відсилаємо фото, і вони радіють, що все ж таки місто тримається, місто живе.

Інна, харків’янка

Ми і так допомагаємо нашому війську, і волонтери допомагають, і всі допомагають. Життя триває, і діти наші не повинні чути тільки КАБи, тільки “прильоти”. Малеча має знати, що наше місто дуже сильне, потужне, міцне і майбутнє за нами.

Олена, харків’янка

– Мій чоловік на війні. Він з Черкас і коли приїхав сюди, не знав, куди подіти тварину. Він пішов воювати, а собаку залишив в готелі, у притулку. А я там працюю. Вона рік просиділа, я з нею гуляла там постійно, ну і вирішила забрати додому, щоб вона там не горювала сама. Одне питання виникає, що по домівках світло вимикають, а все місто освітлюється. А з іншого боку, повинно щось радувати народ.

– Як ставиться ваш чоловік?

– Він інколи приїжджає і теж ми гуляємо. Він нічого проти не має.

Коментар психологині

Інна Сузова, психологиня

Створення святкової атмосфери – це не лише про естетику, а це ще й про підтримку психологічного здоров’я, яка так важлива саме зараз. Бо для багатьох людей саме ці декорації, цей новорічний настрій – це як знак надії, стійкості, мотивація жити далі навіть у наших найскладніших умовах. І це позитивно впливає. Але є водночас і дискусія про доцільність цих витрат, бо прифронтове місто і така кількість новорічного декору може у багатьох викликати дратування, певні питання і навіть конфлікти. І в контексті війни зараз багато людей відчуває провину.