“Святкові вогні у Харкові – символ віри в перемогу” – Терехов вітає з Різдвом

Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом, зняте в осяяному святковою ілюмінацією центрі Харкова.

Міський голова наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до Різдва та Нового року не лише підземку, а й вулиці.

«Ці святкові вогні й декорації — символ нашої незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу наших військових! Рік, що минає, був надзвичайно важким для Харкова та усіх нас. Ворог тероризує місто щодня, але дух Харкова – наш дух – не зламати! Разом ми долаємо труднощі, лікуємо рани міста та намагаємось нормалізувати власне життя в умовах війни. Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним – і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль», — сказав Терехов.

Відео: Ігор Терехов/телеграм