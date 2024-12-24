“Святкові вогні у Харкові – символ віри в перемогу” – Терехов вітає з Різдвом
Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом, зняте в осяяному святковою ілюмінацією центрі Харкова.
Міський голова наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до Різдва та Нового року не лише підземку, а й вулиці.
«Ці святкові вогні й декорації — символ нашої незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу наших військових! Рік, що минає, був надзвичайно важким для Харкова та усіх нас. Ворог тероризує місто щодня, але дух Харкова – наш дух – не зламати! Разом ми долаємо труднощі, лікуємо рани міста та намагаємось нормалізувати власне життя в умовах війни. Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним – і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль», — сказав Терехов.
Відео: Ігор Терехов/телеграм
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 19:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом, зняте в осяяному святковою ілюмінацією центрі Харкова.".