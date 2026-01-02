Live

«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати

Суспільство 11:58   02.01.2026
Вікторія Яковенко
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати Фото: Служба зовнішньої розвідки України

У Службі зовнішньої розвідки України попередили, що РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами 7 січня, або напередодні, з метою зриву мирних переговорів за посередництва США.

«Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. «атаки на резиденцію путіна» фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації. З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у повідомленні.

Розвідка прогнозує, що для фальсифікації доказів причетності України росіяни планують використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії боєзіткнення.

«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф», – додали у СЗР.

Читайте також: Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
02.01.2026, 12:33
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
02.01.2026, 09:47
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
02.01.2026, 09:47
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
02.01.2026, 06:00
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби
02.01.2026, 09:02
Три атаки на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без штурмів: Генштаб на 08:00
Три атаки на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без штурмів: Генштаб на 08:00
02.01.2026, 08:17

Новини за темою:

03.06.2025
Нацисти цього хотіли в 1938 році, Кремль хотів цього з 2014 року – МЗС Чехії
25.06.2024
ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події
26.03.2024
Чергові наміри Путіна «захопити Харків» прокоментував Синєгубов
24.03.2024
ISW: хто міг здійснити теракт у Підмосков’ї і навіщо РФ пов’язує з ним Україну
23.02.2024
Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 11:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі зовнішньої розвідки України попередили, що РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами 7 січня, або напередодні".