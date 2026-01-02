«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати

У Службі зовнішньої розвідки України попередили, що РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами 7 січня, або напередодні, з метою зриву мирних переговорів за посередництва США.

«Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. «атаки на резиденцію путіна» фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації. З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у повідомленні.

Розвідка прогнозує, що для фальсифікації доказів причетності України росіяни планують використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії боєзіткнення.

«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф», – додали у СЗР.