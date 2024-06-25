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ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події

Події 08:18   25.06.2024
Оксана Горун
ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події

Спроби російських чиновників та силовиків шукати “український слід” не лише в роботі російської ППО в Криму, а й у кривавих подіях на Кавказі, в Інституті вивчення війни (ISW) оцінили як абсурдні.

“Кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов’язати українські удари 23 червня по законних військових об’єктах в окупованому Севастополі та Криму та терористичну атаку “Вілаят Кавказ”, ймовірно пов’язаного з Ісламською державою (ІД), в Республіці Дагестан”, – прокоментували в ISW.

Так, прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що його керівник співчуває “тим, хто втратив близьких як внаслідок українського ракетного удару по Севастополю, так і внаслідок теракту в Дагестані”. Але цим не обмежився і повідомив, що “російські слідчі органи визначать, чи був удар по Криму та теракт у Дагестані одним рядом інцидентів чи окремими інцидентами”. Такі спроби пов’язати дві події здійснили також колишній російський президент Медведєв, голова ЛДПР Слуцький, голова Держдуми РФ Володін. Володін одразу визначив і “замовників терактів”, якими звісно виявилися США та Україна.

“Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українська ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російську ППО. Невідомий офіційний представник США також повідомив “Reuters” у статті від 24 червня, що російським військам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ракета ATACMS вибухнула та уламки посипалися на пляж Севастополя. Російські офіційні особи також не надали жодних доказів своїх заяв про причетність України чи Америки до теракту в Дагестані”, – прокоментував заяви російських чиновників Інститут вивчення війни.

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Там також зазначили, що “Кремль намагається зберегти видимість стабільності та нормальності у відповідь на теракт у Дагестані”. Так, Путін не став записувати офіційне звернення з цього приводу (на відміну від довгої промови після теракту в “Крокус Сіті”). А Пєсков у коментарі журналістам заявив, що не боїться повернення “ситуації початку 2000-х”, тому що російське суспільство зараз нібито “абсолютно консолідоване”.

“Кремль неодноразово просував ідею про те, що Росія є гармонійною багатонаціональною і багатоконфесійною державою, попри посилену ксенофобську риторику з боку активної ультранаціоналістичної спільноти Росії та соціальну напругу, що зростає. Цей кремлівський фасад нормальності та стабільності також ігнорує антисемітські заворушення в Дагестані в жовтні 2023 року (у тому числі в Махачкалі, одному з місць теракту 23 червня), теракт у “Крокус Сіті Холлі” в березні 2024 року в Москві та контртерористичні операції на Північному Кавказі, що почастішали”, – зазначили в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроби російських чиновників та силовиків шукати “український слід” не лише в роботі російської ППО в Криму, а й у кривавих подіях на Кавказі, в Інституті вивчення війни (ISW) оцінили як абсурдні".