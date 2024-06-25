ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 червня поінформував, що Сили оборони України мають просування у Вовчанську та Стариці.

“Українські сили контратакували та нещодавно повернули собі деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На кадрах з геолокацією, що опубліковані 24 червня, видно, як українські сили ведуть бій зі стрілецької зброї з російськими військами на північному сході Вовчанська (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили повернули обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба. Геолоковані кадри, що опубліковані 24 червня, також свідчать, що українські сили повернули позиції в центрі Стариці”, — поінформували в ISW.

При цьому там зазначили, що російські війська також продовжують атакувати в районі Вовчанська. На півночі від Харкова – в районі Глибокого – точаться позиційні бої.