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Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля

Погода 20:23   24.06.2024
Олена Нагорна
Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Також він розповів, що радився з військовими щодо ситуації на ключових напрямках.

Нагадаємо, увечері 23 червня начальник штабу бригади “Азов” Нацгвардії Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів, який, на його переконання, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

За даними джерел “Української правди”, йшлося про командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Видання писало, що Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, а також просить перевірити його на факт співпраці з ворогом. Начштабу “Азову” також висловив готовність свідчити у справі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова".