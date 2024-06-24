Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Також він розповів, що радився з військовими щодо ситуації на ключових напрямках.

Нагадаємо, увечері 23 червня начальник штабу бригади “Азов” Нацгвардії Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів, який, на його переконання, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

За даними джерел “Української правди”, йшлося про командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Видання писало, що Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, а також просить перевірити його на факт співпраці з ворогом. Начштабу “Азову” також висловив готовність свідчити у справі.