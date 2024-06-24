Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении. Также он рассказал, что совещался с военными по ситуации на ключевых направлениях.

Напомним, вечером 23 июня начальник штаба бригады «Азов» Нацгвардии Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении одного из боевых генералов, который, по его убеждению, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».

По данным источников «Украинской правды», речь шла о командующем Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанте Юрие Содоле. Издание писало, что Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины, а также просит проверить его на факт сотрудничества с врагом. Начштаба «Азова» также выразил готовность свидетельствовать по делу.