Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении. Также он рассказал, что совещался с военными по ситуации на ключевых направлениях.
Напомним, вечером 23 июня начальник штаба бригады «Азов» Нацгвардии Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении одного из боевых генералов, который, по его убеждению, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».
По данным источников «Украинской правды», речь шла о командующем Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанте Юрие Содоле. Издание писало, что Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины, а также просит проверить его на факт сотрудничества с врагом. Начштаба «Азова» также выразил готовность свидетельствовать по делу.
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- Категории: Погода, Украина; Теги: гнатов, Зеленский, объединенные силы, содоль;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова".