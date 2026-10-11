Зеленский заявил о готовности провести выборы, а Трамп – об энергоперемирии

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв лидера США Дональда Трампа выбрать нового президента страны. Он акцентировал: для подготовки выборов необходимо два месяца и, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, – украинцы смогут прийти и отдать свои голоса за нового главу государства.

В интервью ABC News Зеленский сказал: понимает, что Владимир Путин хочет увидеть нового президента в Украине. Если же и Трамп стремится работать с новым лидером – он должен помочь с организацией проведения выборов.

«Пожалуйста, скажите Путину, дайте нам два месяца, 60 дней отдыха. Полное прекращение огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа», – заявил Зеленский.

После чего Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что между Украиной и РФ объявлено энергетическое перемирие.

«Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!», – призвал Трамп.

При этом, ни украинская, ни российская стороны пока что не подтвердили перемирие, но и не опровергли. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы и Воздушные силы ВСУ информируют об угрозах ударов в разных регионах страны.

Напомним, 9 октября, пока украинская переговорная группа находилась в Майами, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После чего стало известно о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщала «Европейская правда». Он также назвал переговоры с Путиными «чрезвычайно успешными». Так РФ немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого. После чего украинская переговорная группа досрочно окончила работу и выехала в Украину. А Трамп тем временем начал утверждать в комментариях журналистам: Путин якобы очень хочет закончить начатую им же войну. Мешает лишь Зеленский, передает слова президента США издание «Европейская правда». Именно Зеленский мог бы закончить войну на более выгодных условиях еще два года назад, считает Трамп. Поэтому, уверен он, достигнуть мира можно лишь выборами нового президента.