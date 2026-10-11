Зеленський заявив про готовність провести вибори, Трамп – про енергоперемир’я

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклик лідера США Дональда Трампа обрати нового президента. Він наголосив: для підготовки виборів потрібно два місяці і, якщо Росія погодиться на 60-денне перемир’я, – українці зможуть прийти та віддати свої голоси за нового голову держави.

В інтерв’ю ABC News Зеленський сказав: розуміє, що Володимир Путін хоче побачити нового президента в Україні. Якщо ж і Трамп прагне працювати з новим лідером – він має допомогти з організацією проведення виборів.

“Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів відпочинку. Повне припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Звичайно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу”, – заявив Зеленський.

Після чого Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що між Україною та РФ оголошено енергетичне перемир’я.

“Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його!” – закликав Трамп.

При цьому ні українська ні російська сторони поки що не підтвердили перемир’я, але й не спростували. Тим часом моніторингові ТГ-канали та Повітряні сили ЗСУ інформують про загрози ударів у різних регіонах країни.

Нагадаємо, 9 жовтня, доки українська переговорна група перебувала в Маямі, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після чого стало відомо про постачання російського дизельного палива на американський та світові ринки. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляла “Європейська правда”. Він також назвав переговори з Путіним “надзвичайно успішними”. Так РФ негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн – упродовж листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього. Після чого українська переговорна група достроково закінчила роботу та виїхала до України. А Трамп тим часом почав стверджувати у коментарях журналістам: Путін нібито дуже хоче закінчити розпочату ним же війну. Заважає лише Зеленський, передає слова президента США видання “Європейська правда”. Саме Зеленський міг би закінчити війну на вигідніших умовах ще два роки тому, вважає Трамп. Тому, впевнений він, досягти миру можна лише виборами нового президента.