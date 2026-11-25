У Харкові завершують висаджування тюльпанів. Сьогодні озеленення СКП “Харківзеленбуд” заклали понад 50 тисяч цибулин у сквері Незалежності, повідомила прес-служба мерії.

За даними міськради, загалом цієї осені у місті висадили близько 300 тис. тюльпанів. Вони прикрасять Харків уже наступної весни.

Нагадаємо, на газонах Харкова слід висаджувати червонокнижні рослини регіону, розповів МГ “Об’єктив” біолог Юрій Бенгус. Зокрема, він називає сон-траву, адоніс, багато видів ковили, регіональні червонокнижні волошки.