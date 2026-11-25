Розквітнуть навесні: у Харкові висадили 300 тисяч тюльпанів
У Харкові завершують висаджування тюльпанів. Сьогодні озеленення СКП “Харківзеленбуд” заклали понад 50 тисяч цибулин у сквері Незалежності, повідомила прес-служба мерії.
За даними міськради, загалом цієї осені у місті висадили близько 300 тис. тюльпанів. Вони прикрасять Харків уже наступної весни.
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Нагадаємо, на газонах Харкова слід висаджувати червонокнижні рослини регіону, розповів МГ “Об’єктив” біолог Юрій Бенгус. Зокрема, він називає сон-траву, адоніс, багато видів ковили, регіональні червонокнижні волошки.