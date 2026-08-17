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Харків прикрашають до Дня міста: на Новожановому з’явилося своє колесо огляду

Суспільство 21:31   17.08.2026
Олена Нагорна
Харків прикрашають до Дня міста: на Новожановому з’явилося своє колесо огляду Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Монтаж святкових композицій до Дня міста триває у Харкові. Одну з інсталяцій працівники СКП «Харківзеленбуд» встановлюють у парку ім. Квітки-Основ’яненка у Новобаварському районі.

Усі декорації комунальники створили власноруч, використавши власні матеріали підприємства. Незабаром змонтовані композиції додатково прикрасять квітами, розповіли у пресслужбі КП.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Протягом цього тижня аналогічні локації облаштують в інших районах міста. Загалом до свята «Харківзеленбуд» планує підготувати вісім таких святкових зон.

Нагадаємо, Харків прикрашають до Дня міста та Дня незалежності. Інсталяції встановлюють співробітники Центрального парку у саду Шевченка. Комунальники наголошують: використовують прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі. Також неподалік центрального фонтану змонтували екран — там планують показувати тематичні відео.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 21 серпня стартує конкурс від «Карти харків’янина» з нагоди Дня міста та Дня народження проєкту. Учасники мають створити повідомлення або Reels, в якому розповісти, за що люблять Харків — через улюблене місце, район, людину, історію чи власний спогад — і відзначають  @xcard.kh. До конкурсу вже долучилося близько 20 партнерів, які підготували подарунки для переможців.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 21:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Монтаж святкових композицій до Дня міста триває у Харкові. Одну з інсталяцій працівники СКП «Харківзеленбуд» встановлюють у парку ім. Квітки-Основ’яненка у Новобаварському районі.".