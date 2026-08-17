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Харьков украшают ко Дню города: на Новожаново появилось свое колесо обозрения

Общество 21:31   17.08.2026
Елена Нагорная
Харьков украшают ко Дню города: на Новожаново появилось свое колесо обозрения Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Монтаж праздничных композиций ко Дню города продолжается в Харькове. Одну из инсталляций работники СКП «Харьковзеленстрой» устанавливают в парке им. Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе.

Все декорации коммунальщики создали своими руками, использовав собственные материалы предприятия. Вскоре смонтированные композиции дополнительно украсят цветами, рассказали в пресс-службе КП.

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В течение этой недели аналогичные локации обустроят и в других районах города. Всего к празднику «Харьковзеленстрой» планирует подготовить восемь таких праздничных зон.

Напомним, Харьков украшают ко Дню города и Дню независимости. Инсталляции устанавливают сотрудники Центрального парка в саду Шевченко. Коммунальщики подчеркивают: используют украшения прошлых лет, но переделанные в другом стиле. Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.

Как сообщала МГ «Объектив», 21 августа стартует конкурс от «Карты харьковчанина» по случаю Дня города и дня рождения проекта. Участники должны создать сообщение или Reels и рассказать, почему любят Харьков — из-за любимого места, района, человека, истории или собственного воспоминания, отметив @xcard.kh. К конкурсу уже приобщились около 20 партнеров, подготовивших подарки для победителей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 21:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Монтаж праздничных композиций ко Дню города продолжается в Харькове.".