Права «під ключ»: експравоохоронець у Харкові вимагав 15 тисяч – слідство

Правоохоронці вважають, що колишній співробітник Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області за гроші організовував незаконне отримання водійського посвідчення.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, наприкінці травня до нього за рекомендацією спільної знайомої звернувся чоловік. Він хотів отримати консультацію щодо порядку відкриття нової категорії для керування вантажним транспортом.

«Скориставшись нагодою, ділок почав переконувати чоловіка, що самостійно скласти практичний іспит у сервісному центрі нібито неможливо, та запропонував «вирішити питання» за грошову винагороду. Він обіцяв організувати оформлення документів про проходження практичної підготовки без фактичного відвідування занять. Також запевняв, що може вплинути на службових осіб територіального сервісного центру МВС для успішного складання підсумкового іспиту», – зазначили у прокуратурі.

За свої «послуги» фігурант вимагав 15 тис. гривень, додали правоохоронці.

Слідство з’ясувало, що у липні колишній правоохоронець одержав першу частину суми — 6 тис. грн за оформлення свідоцтва про навчання, яке згодом передав замовнику разом із медичною довідкою.

«У вересні організував для чоловіка пробний проїзд з інструктором за екзаменаційним маршрутом та отримав решту суми — 9 тисяч гривень — за гарантований результат на іспиті. Згодом замовник подав отримані документи до сервісного центру, успішно склав практичний іспит та отримав посвідчення водія категорії «С», – розповіли у прокуратурі.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.