В Харькове завершают высадку тюльпанов. Сегодня озеленители СКП «Харьковзеленстрой» заложили более 50 тысяч луковиц в сквере Независимости, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным горсовета, в общей сложности этой осенью в городе высадили около 300 тыс. тюльпанов. Они украсят Харьков уже следующей весной.

Напомним, на газонах Харькова следует высаживать краснокнижные растения региона, рассказал МГ «Объектив» биолог Юрий Бенгус. В частности, он называет сон-траву, адонис, многие виды ковыля, региональные краснокнижные васильки.