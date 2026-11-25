Расцветут весной: в Харькове высадили 300 тысяч тюльпанов
В Харькове завершают высадку тюльпанов. Сегодня озеленители СКП «Харьковзеленстрой» заложили более 50 тысяч луковиц в сквере Независимости, сообщила пресс-служба мэрии.
По данным горсовета, в общей сложности этой осенью в городе высадили около 300 тыс. тюльпанов. Они украсят Харьков уже следующей весной.
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Напомним, на газонах Харькова следует высаживать краснокнижные растения региона, рассказал МГ «Объектив» биолог Юрий Бенгус. В частности, он называет сон-траву, адонис, многие виды ковыля, региональные краснокнижные васильки.