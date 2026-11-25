25 ноября в Харькове – перебои со светом. В частности, наблюдаются задержки в движении городского наземного электротранспорта, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Дополнено в 13:31. В АО «Харьковоблэнерго» констатируют: в Харькове наблюдаются частичные обесточивания.

«Призываем вас сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Энергетики обладают всей необходимой информацией об отключениях и работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

После включения света жителей просят не включать бытовые приборы.

«Не перегружайте электросеть! Помните о правилах электробезопасности!», — обратились энергетики.

13:25. Причина задержек в движении транспорта – проблемы в энергоснабжении, объяснили в мэрии.

Напомним, в Харькове около 12:45 25 ноября слышали взрыв. Мониторинговые каналы информировали о полете российской «Бандероли». «Прилет» в Слободском районе подтвердил городской голова Игорь Терехов. Тем временем жители Харькова в соцсетях сообщали о перебоях с электричеством – в тех районах, где не должно быть плановых отключений.

Отметим, это уже второй удар «Бандероли» в Харькове 25 ноября. Первый также пришелся по Слободскому району.