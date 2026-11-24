В связи с проблемами в энергоснабжении временно не курсируют троллейбусы от проспекта Дзюбы до улицы Дудинской, сообщили в Харьковском горсовете.

Троллейбусы №11 и 27 ездят от улицы Новый Быт до площади Конституции.

От пр. Дзюбы до ст. м. «Холодная гора» временно курсирует автобус (через пр. Ново-Баварский, ул. Китаенко, пр. Любови Малой и ул. Дудинской).

Напомним, об изменениях в движении транспорта сообщали в Харьковском горсовете около 12:00. Трамваи временно не курсировали по улицам Веринской, Моисеевской, Шевченко, а также по улице Нескореных, от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко, из-за подтопления в результате прорыва водопровода.