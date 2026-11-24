Через суд громаде вернут земельный участок площадью более 2,1 га и стоимостью около 22 млн гривен. Правоохранители установили, что территорию на улице Плитковой, которую годами не использовали по назначению, превратили в несанкционированную свалку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 1999 году автотранспортное предприятие получило государственный акт на право постоянного использования этой земли для эксплуатации и обслуживания административных зданий, гаражей и вспомогательных сооружений.

«В течение длительного времени предприятие не осуществляло на этой территории никакой хозяйственной деятельности, а объекты недвижимого имущества на земле вообще отсутствовали. Несмотря на это, участок так и не был возвращен в земли запаса города», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавляют: во время осмотра территории в апреле обнаружили, что участок превратился в несанкционированную свалку, а высота отходов в некоторых местах достигает двух метров. Экологи зафиксировали на территории накопления пластика, автомобильных шин, древесины, асфальта, стекла, бетона, кирпича, мебели, одежды, остатков животных.

«Как выяснилось, городские службы об этой экологической беде даже не догадывались. Юридический департамент и департамент строительства и путевого хозяйства Харьковского горсовета сообщили, что участок не находится на обслуживании ни одного коммунального предприятия, а информация о его засорении у них отсутствует», — отметили правоохранители.

Летом прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Суд принял решение прекратить право постоянного пользования и обязал предприятие вернуть громаде землю.