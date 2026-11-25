Стратосферний полярний вихор, який формується на висоті близько 30 кілометрів і визначає зимову погоду в помірних широтах, цього сезону поводиться нестабільно. Це підвищує ризик окремих арктичних вторгнень на Харківщину, проте загального теплого фону зими не змінить, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна.

«Коли в нас полярний вихор сильний і стабільний, він діє як так званий замок, який утримує крижане повітря над Арктикою, і воно на інші широти глибше не потрапляє. Але коли цей замок розривається, то полярний вихор може розповсюджувати перенесення арктичних повітряних мас на більш помірні широти», — пояснила синоптикиня.

За її словами, чим вища швидкість зонального вітру у вихорі, тим міцніший цей «замок» і тим м’якша зима в Україні, оскільки в регіоні переважає західне перенесення повітря з Атлантики. Коли ж під впливом раптового стратосферного потепління вихор слабшає і деформується, холод проривається далеко на південь.

«Зараз оперативні дані підтверджують, що полярний вихор цього сезону поводиться нестабільно, і це підвищує ризик окремих вторгнень арктичного холодного, морозного повітря. Однак це не змінюватиме загальної картини кліматичного фону погоди», — підсумувала вона.

Існує ще кліматичне явище Ель-Ніньйо — воно формується в екваторіальній частині Тихого океану і пов’язане з підвищенням температури поверхневих вод. Хоч це і далеко від Європи, але явище може позначатися на погодних процесах у помірних широтах, пояснила Калюжна.

«Цей процес глобально перебудовує циркуляцію атмосфери. Тобто він може підтримувати процеси з Атлантики — більш вологі, теплі, або процеси з Сибіру, і може посилювати вплив атлантичних процесів, які із заходу на нас, на помірні широти, вже впливають. Тобто глобально вони не можуть впливати, але через перебудову циркуляції атмосфери в усій Північній півкулі воно додає енергії циклонам і збільшує кількість опадів, сприяє тому, що перша половина зими може бути м’якшою. Але до того ж через цей процес з Ель-Ніньйо можуть зростати ризики дестабілізації полярного вихору в другій половині сезону», — зазначила синоптикиня.

Також Калюжна розповіла МГ “Об’єктив”, що наступна зима в Харкові та області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1, 5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. У грудні вдень прогнозують близько нуля, вночі — до 5-7 градусів морозу, а опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу перевищать норму. Найбільш нестабільними періодами стануть січень та перша половина лютого. Через постійні коливання температур та чергування теплих і холодних хвиль стійкого та високого снігового покриву протягом зими може не утворитися, а чи буде сніг на Новий рік, прогнозувати ще зарано. На характер сезону впливають тренд потепління за останні 30 років, явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та напрямок руху повітряних мас — з Атлантики чи північного сходу.