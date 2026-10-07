Тепло збережеться: прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на середу, 8 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Денне тепло збережеться.
На Харківщині протягом доби буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер прогнозуються змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі буде коливатися від 7 до 12 °, вдень – від 18 до 23 °.
У Харкові прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці місто накриє слабкий туман. Вітер очікують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.
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Нагадаємо, метеорологічне літо на Харківщині на 10-12 днів тривало довше за середні багаторічні значення. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся лише 22-24 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.