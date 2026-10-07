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Тепло збережеться: прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові та області

Суспільство 20:09   07.10.2026
Тетяна Литвіна
Тепло збережеться: прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на середу, 8 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Денне тепло збережеться.

На Харківщині протягом доби буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер прогнозуються змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі буде коливатися від 7 до 12 °, вдень – від 18 до 23 °.

У Харкові прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці місто накриє слабкий туман. Вітер очікують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.

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Нагадаємо, метеорологічне літо на Харківщині на 10-12 днів тривало довше за середні багаторічні значення. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся лише 22-24 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 8 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Денне тепло збережеться.".