Наслідки атаки на греблю: що зараз відбувається з Печенізьким водосховищем 📹

Якою є нині ситуація на Печенізькому водосховищі, гребля якого зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу 7 грудня, розповіла МГ “Об’єктив” Людмила Озерна, завідувачка сектору гідропрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології.

“На Печенізькому водосховищі в нас розташовано два гідрологічні пости. Це Старий Салтів і Печенізька гребля, верхній і нижній б’єфи. Кожного дня о 8:00 ми отримуємо з цих постів телеграми, в яких подається інформація про стан водного об’єкта”, – поінформувала Озерна.

Вона нагадала, що внаслідок атаки 7 грудня були зафіксовані незначні пошкодження шлюзу греблі. Наразі, стверджує фахівчиня, ситуація там стабільна.

“Це була у нас розмова з водогосподарчою організацією “Харківводоканал”. Вони підтвердили, що було незначне пошкодження й вони оперативно вирішили це питання. Витоку води ми не побачили. Перший у нас на Сіверському Дінці гідропост “Чугуїв”. Якщо там було б якесь значне пошкодження, ми б це побачили. Тобто воно трохи вилилось, швиденько все закрили й у нас тенденції такого значного росту не спостерігалось на Сіверському Дінці”, – зазначила Озерна.

<br />

За її словами, зараз спостерігаються незначні добові коливання рівнів води, вона потроху йде на спад.

“Опади пройшли, ми маємо 1 см у плюсі. Післязавтра немає опадів, скид у нас на сьогодні 10 метрів кубічних. Але, на жаль, ми не маємо величини притоку, тому що гідропост “Огірцеве” на Сіверському Дінці та “Вовчанськ”, на жаль, тимчасово не працюють. Це зимовий період, опадів поки немає, наповнення як такого немає. 73% в нас так і залишається наповнення водосховища. Це менше за норму. Печенізьке повинно достатньо наповнюватися, щоб потім могла бути промивка річища, підтримка в літній період. 73% – це малувато”, – констатувала завідувачка сектору гідропрогнозів.

Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище армія РФ завдала 7 грудня. Печенізький селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі. Він поінформував, що рух дорожнім полотном припинений. Слідом за цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що зруйнована не лише дамба у Печенігах, а й міст у Старому Салтові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків – 49 та 66 років, ще вісім чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, за результатами якого Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять.