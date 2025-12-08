П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
Минулої доби росіяни вдарили по десяти населених пунктах Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків; у сел. Борова постраждав 68-річний чоловік; у с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна жінка, постраждала 68-річна жінка; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
Також, за інформацією начальника ХОВА, медики надали медичну допомогу 27-річному чоловікові, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої у лісі біля села Боголюбівка.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- сім ракет (РСЗВ);
- КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа “Ланцет”;
- три fpv-дрони;
- п’ять БпЛА (тип встановлюється).
У Богодухівському районі через обстріл пошкоджена багатоповерхівка, у Куп’янському – авто, на Лозівщині окупанти вдарили по приватному будинку, а у Чугуївському районі росіяни обстріляли цивільне підприємство.
Читайте також: РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 09:12;