П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону

Події 09:12   08.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Минулої доби росіяни вдарили по десяти населених пунктах Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“У сел. Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37,  38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків; у сел. Борова постраждав 68-річний чоловік; у с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна жінка, постраждала 68-річна жінка; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Також, за інформацією начальника ХОВА, медики надали медичну допомогу 27-річному чоловікові, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої у лісі біля села Боголюбівка.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • сім ракет (РСЗВ);
  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа “Ланцет”;
  • три fpv-дрони;
  • п’ять БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі через обстріл пошкоджена багатоповерхівка, у Куп’янському – авто, на Лозівщині окупанти вдарили по приватному будинку, а у Чугуївському районі росіяни обстріляли цивільне підприємство.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
