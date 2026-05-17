Семеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині за добу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 17 травня повідомив про наслідки російського терору.

За даними Синєгубова, під ударами протягом доби були Харків та 14 населених пунктів в області. Ворог застосував понад пів сотні безпілотників, зокрема дев’ять “гераней” (“шахедів”).

“Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. У м. Харків постраждали 55-річна жінка і чоловіки 52, 65, 19 років; у сел. Золочів зазнав поранень 46-річний чоловік; у с. Колісниківка Шевченківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 36 років“, — поінформував Синєгубов.

У Харкові під атакою протягом доби були Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони. Пошкоджені чотири будинки: два приватних і дві багатоповерхівки. А також будівля вишу, гаражі та автівки. У районах області пошкоджені переважно приватні будинки, а також: