Семь человек пострадали от обстрелов на Харьковщине за сутки — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 мая сообщил о последствиях российского террора.
По данным Синегубова, под ударами в течение суток были Харьков и 14 населенных пунктов в области. Враг применил более полусотни беспилотников, в том числе девять «Гераней» («Шахедов»).
«В результате обстрелов пострадали семь человек. В Харькове пострадали 55-летняя женщина и мужчины 52, 65, 19 лет; в пос. Золочев получил ранения 46-летний мужчина; в с. Колесниковка Шевченковской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 61 и 36 лет», — проинформировал начальник ХОВА.
В Харькове под атакой в течение суток были Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы. Повреждены четыре дома: два частных и две многоэтажки. А также здание вуза, гаражи и автомобили. В районах области повреждены в основном частные дома, а также:
- интернат — в селе Малыжино Богодуховского района;
- админздание в Золочеве;
- санаторий в селе Березовское;
- амбулатория в Старом Салтове.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 08:52;