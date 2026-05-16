В воскресенье в Харькове и области разгуляется стихия — погода на 17 мая

Погода 19:07   16.05.2026
Елена Нагорная
В воскресенье, 17 мая, в Харькове и области ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, местами сильный. Утром и днем гроза, местами град.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов тепла, днем – 20–22, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 10–15 градусов со знаком «плюс», днем – 18–23.

Ветер северный, 5–10 м/с, днем во время грозы местами шквалы до 15–20 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», в воскресенье, 17 мая, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления: гроза, сильный дождь, град и порывы ветра до 15–20 м/с.

Автор: Елена Нагорная
