В воскресенье в Харькове и области разгуляется стихия — погода на 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в Харькове и области ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, местами сильный. Утром и днем гроза, местами град.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов тепла, днем – 20–22, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 10–15 градусов со знаком «плюс», днем – 18–23.

Ветер северный, 5–10 м/с, днем во время грозы местами шквалы до 15–20 м/с.

