Эвакуацию объявили из части громады Купянского района: детей вывезти обязаны

Общество 16:10   16.05.2026
Елена Нагорная
Из 12 населенных пунктов Шевченковской громады Купянского района объявлена обязательная эвакуация. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Основание для обязательной эвакуации — приказ начальника ХОВА Олега Синегубова от 14 мая, сообщил Шевченковский поселковый голова Сергей Стариков.

Эвакуация объявлена в следующих населенных пунктах: Кравцовка, Боровское, Волосская Балаклея, Михайловка, Нижний Бурлук, Раздольное, Владимировка, село Шевченково, Смоловка, Шишковка, Михайловка, Ивановка.


Старосты должны проинформировать людей об условиях эвакуации и видах помощи, которую они смогут получить. Поссовет заключил несколько соглашений о сотрудничестве с тыловыми громадами, которые готовы предоставить помощь с размещением.

Отдельный приказ начальника ХОВА от 6 мая предусматривает принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных населенных пунктов Купянского района.

«Это означает, что в месячный срок со дня опубликования приказа семьи с детьми обязаны эвакуироваться. Если эвакуация не будет проведена, дети могут быть изъяты и эвакуированы без родителей правоохранительными органами по завершении этих сроков. Действующее законодательство это предусматривает», — поясняет Стариков.

Читайте также: Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны

