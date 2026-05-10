8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки

Происшествия 08:57   10.05.2026
Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 7 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 8 человек, среди них – двое детей.

«В Харькове подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в селе Стецковка Великобурлукской громады ранены мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина», — рассказал Синегубов.
Российский БпЛА атаковал Индустриальный район Харькова.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В Харькове поврежден многоквартирный дом;
▪ В Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Одноробовка, с. Ивано-Шийчине);
▪ В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Стецковка).

Также в течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров, один из которых вызвал вражеский обстрел. Это произошло в поселке Барвенково – 9 мая удар БпЛА вызвал там возгорание сухой травы на площади 1,2 га.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 08:57;

