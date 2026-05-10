8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 7 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 8 человек, среди них – двое детей.
«В Харькове подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в селе Стецковка Великобурлукской громады ранены мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина», — рассказал Синегубов.
Российский БпЛА атаковал Индустриальный район Харькова.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В Харькове поврежден многоквартирный дом;
▪ В Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Одноробовка, с. Ивано-Шийчине);
▪ В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Стецковка).
Также в течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров, один из которых вызвал вражеский обстрел. Это произошло в поселке Барвенково – 9 мая удар БпЛА вызвал там возгорание сухой травы на площади 1,2 га.
Читайте также: В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, діти, дети, Олег Синегубов, пожары, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 08:57;