Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Харькове и области – переменная облачность. Ночью и днем ​​- без осадков. Вечером в области местами прогнозируется небольшой дождь.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 11 до 13 градусов тепла, днем ​​– от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью будет от 9 до 14 тепла, днем ​​– от 22 до 27.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

