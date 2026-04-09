Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в Харькове и области уже в ближайший час.

По данным синоптиков, в течение дня в Харьковской области ожидается гроза. Введу этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 9 апреля. Так в Харьковской области днем ​​прогнозировали небольшой кратковременный дождь. В целом, погода будет облачной с прояснениями. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем – от 7 до 12° тепла. В Харькове днем ​​– до 9 — 11° тепла.