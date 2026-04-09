Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в Харькове и области уже в ближайший час.
По данным синоптиков, в течение дня в Харьковской области ожидается гроза. Введу этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 9 апреля. Так в Харьковской области днем прогнозировали небольшой кратковременный дождь. В целом, погода будет облачной с прояснениями. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем – от 7 до 12° тепла. В Харькове днем – до 9 — 11° тепла.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, дождь, метеопрогноз, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 11:20;