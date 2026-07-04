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Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в воскресенье

Общество 17:49   04.07.2026
Виктория Яковенко
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в воскресенье

Синоптики предупреждают жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 5 июля.

«В течение суток 5 июля по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — отметил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, опасную погоду прогнозировали синоптики и сегодня, 4 июля. По данным Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей, днем ​​в субботу ожидаются: по городу сильный дождь, гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области значительный дождь, гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 5 июля.".