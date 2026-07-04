Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в воскресенье

Синоптики предупреждают жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 5 июля.

«В течение суток 5 июля по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — отметил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, опасную погоду прогнозировали синоптики и сегодня, 4 июля. По данным Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей, днем ​​в субботу ожидаются: по городу сильный дождь, гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области значительный дождь, гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.