Санкт-Петербург под ударом: что горело на родине Путина (фото, видео)

Сегодня, 4 июля, под ударом оказались родина российского диктатора Путина. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Санкт-Петербурге атакована портовая и нефтяная инфраструктура РФ.

О том, что в городе громко российские паблики начали информировать в ночь на 4 июля. Сообщалось, что начался пожар на территории нефтяного терминала. Кроме того, паблики писали о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры.

«Тем временем, путин бил по гражданским домам в Сумах, в Запорожье. И рассказывает, что массированные обстрелы продолжатся (как будто они когда-то завершались), потому что Украина бьет по россии. На самом деле — это россия начала в 2022 году наносить удары по Украине с воздуха, а в 2014 году совершила агрессию. Все удары по россии — последствия тупости и наглости путина. И это все будет наращиваться для россии пропорционально их ударам по нам, пока они не прекратятся. Более того, в один момент наши удары станут более массовыми, и ежедневными не только для регионов россии, как сейчас, но и для москвы. И все это приближает только путин. Ни мобилизация в россии, ни ракетные удары от этого жителей россии не защитят. Только завершение войны», — написал Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский акцентирует: СОУ поразили портовую нефтяную инфраструктуру, зарабатывающую деньги для российской войны, также попадание по Кронштадту – важная военная цель.

«Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров», – подчеркнул президент.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, громко ночью было также и в Белгороде. В местных пабликах опубликовали видео пожара, который, по их утверждениям, произошел на ТЭЦ «Луч». В полночь сообщалось, что «Белгород почти полностью обесточен». И. о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в городе повреждены объекты инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших не было.